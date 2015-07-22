中国货币市场：回购利率续升但隔夜供给出现改善，预期稳定交投平静

路透上海7月22日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率继续小涨，不过随着隔夜供给出现改善，资金面渐恢复正常。另外，在稳定预期支撑下，市场交投较为平静。

华南一银行交易员表示，“今天还好啊，隔夜(供给)有改善，算是快恢复正常了吧。”

自上周五起，银行间债市隔夜供给较前期略收紧。有交易员猜测，这可能和缴税因素有关。公开市场方面，央行周二七天期逆回购操作则量增价平，助稳市场预期。

按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3051 1.2943 +1.08

七天 2.4913 2.4427 +4.86

14天 2.8961 2.8860 +1.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9250 0.7900 +13.50

七天 1.3550 1.0050 +35.00

14天 1.5000 1.1050 +39.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3000 1.2900 +1.00

七天 2.5000 2.4500 +5.00

14天 2.9000 2.8900 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.3230 1.3040 +1.90

七天 2.4780 2.4580 +2.00

三个月 3.1563 3.1512 +0.51