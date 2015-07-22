香港金融：去年末基金资产规模按年升10.5%，再创历史新高--证监会

路透香港7月22日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，去年末基金管理业务合计资产录得再刷历史新高的17.68万亿港元，按年上升10.5%。

证监会发表年度基金管理活动调查还显示，香港仍然是国际投资者首选的投资平台。源自国际投资者的资金达到12.4万亿港元，占比达71%；在香港管理的资产总值则有6.86万亿港元。

证监会投资产品部执行董事梁凤仪称，最新调查结果突显了愈来愈多资产在香港管理，这是有赖于香港在引导内地金融市场与世界各地之间的资金流向方面扮演了中介人的角色。

她并指出，“7月1日推出的内地与香港基金互认安排将进一步推动这方面的发展，并促进香港成为基金注册地及投资管理中心。”

证监会自1999年起每年进行这项调查，以评估香港基金管理业的情况，从而制订相关政策及工作规划。本年度共有587家机构同意参与调查，当中包括519家持牌资产管理公司及基金顾问公司、47家注册金融机构，以及21家保险公司。

调查显示，持牌资产管理公司及基金顾问公司在年底的合计资产总值上升9.6%至12.92万亿港元，再度占基金管理业务合计资产中的最大份额。注册机构所处理的资产管理业务及其他私人银行业务的合计资产总值增加11.6%至4.1万亿港元，保险公司所管理的资产总值上升24.2%至4,520亿港元。

非房地产基金所管理的资产总值增加11.9%至12.77万亿港元。当中，在香港管理的资产占比53.7%，并有72.5%投资于亚洲。（完）

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