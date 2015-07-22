台湾债市：10年债殖利率早盘微跌，因美债殖利率收低及台股下跌等利多

路透台北7月22日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三早盘区间微跌。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日收低及台股早盘受累于美股重挫而趋跌，带动104/5殖利率早盘走跌靠向1.475%，但追价意愿不足，今日料该券殖利率暂在1.475%附近窄幅波动。

他们指出，尽管目前消息面较偏向利多，但台债主流券殖利率已来到相对低档，较难提振追价意愿，且因上日五年增额公债104/9R标售结果低于预期已率先拉低其殖利率至得标利率0.988%下方，今日料104/9R发行前殖利率跌幅较为有限，暂在0.985%上下狭幅整理。

〞没什么好买的，逢高才会进场。〞一位大型金融机构台债交易员说。

美国公债价格周二上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息的预期限制了升幅。指标10年期美国公债 收益率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。

当地时间10:29，台湾加权指数 跌0.97%，跌破九千点大关。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.48%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.98-0.988%。

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