台湾汇市：台币盘初随韩元略反弹，股市不佳与股利汇出抑制升幅

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北7月22日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易略走升。交易员表示，开盘先行反映美元回落、韩元跌深反弹题材，不过台股下挫以及台积电 股利汇出因素，让台币升值幅度受到压抑。
汇银人士表示，苹果 对第四季营收预估低于市场预期，让仅剩苹果概念股撑住大盘的台股不支倒地，要观察今日外资在股市现货是否转为卖超。此外，台积电股利汇出量料趋于明显，短线台币还是易贬难升。
〞台股跌成这样，美元买气又转强了。〞一位银行交易主管说。
他们认为，昨日在台币贬破31.200时大举抛汇的出口商，今日料暂时歇息，需待台币进一步贬至31.220-31.230才有抛汇压力出现，因此台币实质价位料以区间为主。
台币早盘实质交易区间落在31.170-31.199；上日交易区间在31.193-31.210。
苹果股价周二盘后下挫近7%，因公司第四季营收预估低于市场预期，且iPhone的部分销售目标未能实现。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自价平转折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.182/31.207，上日收在31.170。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.170-31.220
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