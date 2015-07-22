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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 10:36 BJT

台湾汇市：台币盘初随韩元略反弹，股市不佳与股利汇出抑制升幅

路透台北7月22日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易略走升。交易员表示，开盘先行反映美元回落、韩元跌深反弹题材，不过台股下挫以及台积电 股利汇出因素，让台币升值幅度受到压抑。

汇银人士表示，苹果 对第四季营收预估低于市场预期，让仅剩苹果概念股撑住大盘的台股不支倒地，要观察今日外资在股市现货是否转为卖超。此外，台积电股利汇出量料趋于明显，短线台币还是易贬难升。

〞台股跌成这样，美元买气又转强了。〞一位银行交易主管说。

他们认为，昨日在台币贬破31.200时大举抛汇的出口商，今日料暂时歇息，需待台币进一步贬至31.220-31.230才有抛汇压力出现，因此台币实质价位料以区间为主。

台币早盘实质交易区间落在31.170-31.199；上日交易区间在31.193-31.210。

苹果股价周二盘后下挫近7%，因公司第四季营收预估低于市场预期，且iPhone的部分销售目标未能实现。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自价平转折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.182/31.207，上日收在31.170。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.170-31.220

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--台湾股市：早盘走低，苹果财测不佳拖累科技股下跌 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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