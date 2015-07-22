中国能源：8月料出口柴油90万吨，创至少1999年以来最高

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
中国柴油出口一直在增加，由于经济增长放缓以及油价反弹，国内柴油销量呈现萎缩。
交易商表示，5月16日至8月1日南中国海进入一年一度的禁渔期，这也推动中国柴油出口增加。
巴克莱分析师Chi Zhang称，中国6月精炼产量达到创纪录的每日1,059万桶，以及油价上涨，可能也导致了柴油出口上升。
中国第三季柴油出口配额较前季增长逾一倍，今年至今的整体出口配额增加至550万吨，1-6月出口量略低于200万吨。
但巴克莱的Zhang表示，这种柴油出口趋势不大可能一直持续，因为中国不想过度依赖出口。“中国仍希望自给自足，而不是成为石油出口大国。中国仍高度依赖原油进口，”他说。
一位消息人士表示，中国柴油出口主要面向亚太地区，包括印尼、澳洲和菲律宾，少量出口至欧洲和非洲。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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