《汇市简讯》澳元/日圆在澳洲CPI出炉后续贬，但基本陷于区间内游走

0206GMT * 澳元/日圆在澳洲CPI出炉后走贬，但基本仍陷于区间波动 * 主要在91-92.50间游走，近期波动区间在7月15日高位92.42，及7 月16日低点90.95日圆 * 目前日本投资需求停滞 * 市场近期更加趋于规避风险，尤其是澳元、新西兰元和加元更是身 居守势 * 逢低浮现一些日本再投资的需求 * 支撑位于上升的200小时均线切入位91.57，小时图一目均衡云区位 于91.52-57，日线图一目均衡转换线切入位为91.34日圆(完)