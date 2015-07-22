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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 10:46 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在澳洲CPI出炉后续贬，但基本陷于区间内游走

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    * 澳元/日圆在澳洲CPI出炉后走贬，但基本仍陷于区间波动
    * 主要在91-92.50间游走，近期波动区间在7月15日高位92.42，及7
月16日低点90.95日圆
    * 目前日本投资需求停滞
    * 市场近期更加趋于规避风险，尤其是澳元、新西兰元和加元更是身
居守势
　　* 逢低浮现一些日本再投资的需求
    * 支撑位于上升的200小时均线切入位91.57，小时图一目均衡云区位
于91.52-57，日线图一目均衡转换线切入位为91.34日圆(完)

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