《汇市简讯》澳元/日圆在澳洲CPI出炉后续贬，但基本陷于区间内游走

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
0206GMT * 澳元/日圆在澳洲CPI出炉后走贬，但基本仍陷于区间波动 * 主要在91-92.50间游走，近期波动区间在7月15日高位92.42，及7 月16日低点90.95日圆 * 目前日本投资需求停滞 * 市场近期更加趋于规避风险，尤其是澳元、新西兰元和加元更是身 居守势 * 逢低浮现一些日本再投资的需求 * 支撑位于上升的200小时均线切入位91.57，小时图一目均衡云区位 于91.52-57，日线图一目均衡转换线切入位为91.34日圆(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。