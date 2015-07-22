日本股市：日经指数盘中中止六日连涨，苹果相关个股下挫

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月22日 - 日股周二盘中暂时中止六日连涨之势，美国股市下跌形成拖累；苹果公司 相关个股大幅下挫，之前这家科技巨头公布的营收预估低于市场预期。
日经指数 早盘中段跌1.0%至20,627.93点；该指数周二创近四周收盘高位。过去六天日经指数累计上涨了5.0%。
美国股市下跌，因IBM 和联合技术 的业绩使财报季最初的乐观情绪降温。盘后苹果发布尽管iPhone销售强劲，但第四季营收预估低于预期，导致该股下跌8%。
苹果股价下挫打压与苹果相关的日本股票人气，Murata Manufacturing 重挫6.4%，Foster Electric 和TDK Corp 分别下跌2.5%和3.0%。
“鉴于市场曾一直上升，这种坏消息可能造成影响，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“但苹果业绩预估疲弱的影响不会持久。”
芯片类股下跌，此前半导体市场研究公司SEMI表示，6月订单出货比为0.98。
Pigeon Corp 逆势上涨1.6%，此前大和证券将该公司评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。
东证股价指数 下跌1.0%至1,657.99点。JPX-日经400指数 跌1.0%至14,965.79点。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。