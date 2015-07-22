日本股市：日经指数盘中中止六日连涨，苹果相关个股下挫

路透东京7月22日 - 日股周二盘中暂时中止六日连涨之势，美国股市下跌形成拖累；苹果公司 相关个股大幅下挫，之前这家科技巨头公布的营收预估低于市场预期。

日经指数 早盘中段跌1.0%至20,627.93点；该指数周二创近四周收盘高位。过去六天日经指数累计上涨了5.0%。

美国股市下跌，因IBM 和联合技术 的业绩使财报季最初的乐观情绪降温。盘后苹果发布尽管iPhone销售强劲，但第四季营收预估低于预期，导致该股下跌8%。

苹果股价下挫打压与苹果相关的日本股票人气，Murata Manufacturing 重挫6.4%，Foster Electric 和TDK Corp 分别下跌2.5%和3.0%。

“鉴于市场曾一直上升，这种坏消息可能造成影响，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“但苹果业绩预估疲弱的影响不会持久。”

芯片类股下跌，此前半导体市场研究公司SEMI表示，6月订单出货比为0.98。

Pigeon Corp 逆势上涨1.6%，此前大和证券将该公司评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。