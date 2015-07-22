韩国金融市场：韩股或遭遇两周来最大单日跌幅；韩元反弹

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
“由于美股因企业获利不佳而下跌，本地股市开盘时风险偏好降温，而且外资持续出售韩股也拖累指标股指，”未来资产证券的分析师Lee Jae-hoon表示。
Lee补充称，该指数在7月底前可能在2,000-2,100点附近徘徊，但受未来几个季度企业获利或改善的预期提振，到年底前将升至2,200点。
美股周二收盘下跌，因IBM 和联合技术 财报表现不佳，苹果 盘后大跌7%，因其营收预估不及市场预期。
市场权重股三星电子 跌1.8%。
现代汽车 跌1.4%，周二创近四年以来最大单日跌幅。
外资今日或连续第四日卖超韩股，截止中午卖超2,009亿韩元(1.74亿美元)韩股。
韩国韩元兑美元 上涨，追随多数亚洲货币的涨势，因美元在近来大涨后遭遇获利回吐。
韩元兑美元涨0.5%至1,152.8韩元，周二触及两年低点1,159.9韩元。
三年期韩国公债期货9月合约 升0.03点报109.22，上日收盘报109.l9。
0204 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,152.8 1,158.3
日圆/韩元 9.3154/240 9.2635
韩国公债期货 * 109.22 109.19
韩国综合股价指数 2,065.95 2,083.62
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/白云)
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