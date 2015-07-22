韩国金融市场：韩股或遭遇两周来最大单日跌幅；韩元反弹

“由于美股因企业获利不佳而下跌，本地股市开盘时风险偏好降温，而且外资持续出售韩股也拖累指标股指，”未来资产证券的分析师Lee Jae-hoon表示。

Lee补充称，该指数在7月底前可能在2,000-2,100点附近徘徊，但受未来几个季度企业获利或改善的预期提振，到年底前将升至2,200点。

美股周二收盘下跌，因IBM 和联合技术 财报表现不佳，苹果 盘后大跌7%，因其营收预估不及市场预期。

市场权重股三星电子 跌1.8%。

现代汽车 跌1.4%，周二创近四年以来最大单日跌幅。

外资今日或连续第四日卖超韩股，截止中午卖超2,009亿韩元(1.74亿美元)韩股。

韩国韩元兑美元 上涨，追随多数亚洲货币的涨势，因美元在近来大涨后遭遇获利回吐。

韩元兑美元涨0.5%至1,152.8韩元，周二触及两年低点1,159.9韩元。

三年期韩国公债期货9月合约 升0.03点报109.22，上日收盘报109.l9。

0204 GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,152.8 1,158.3

日圆/韩元 9.3154/240 9.2635

韩国公债期货 * 109.22 109.19

韩国综合股价指数 2,065.95 2,083.62

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数