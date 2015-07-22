基金观点：对冲基金Omega预计美股将维持牛市格局，不会被美联储升息打断

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透纽约7月21日 - 对冲基金公司Omega Advisors预计，受经济稳步增长和公司并购热潮推动，美国的牛市行情将在未来一年带来7-9%的回报率，在此期间美国的升息进程将只是缓慢而逐步地推进。
据路透周二获知的Omega给客户的第二季投资者信件，该公司称，美国联邦储备理事会(美联储)即将展开的升息周期将不会打断股市的涨势。
Omega拒绝就此置评。截至6月30日，该公司约管理着89亿美元资金。
Omega指出，美联储缓慢渐进地升息是牛市行情延续的“七大”要素之一。此外，“美国的货币政策至少要在未来几年内，不会成为风险资产或经济活动的利空因素，”这封信补充称。
其它五大要素包括：
-- 美国的经济扩张还会持续至少数年，同时在较长时期内伴随企业获利和股息增长，大规模的股票回购和大型并购。
-- 实质经济增长率介于2-3%。
-- 介于1.5-2.5%最适宜区间的通胀率
-- “美国股市估值既不过高也不具投机性”
-- 投资者信心和仓位情况不同于牛市末期的状态
Omega还称，目前标普500指数基于预估获利的市盈率约为16.5倍，“大致恰当”，表明市场估值合理。
“我们认为，相对于获利、现金流、自由现金流、股东权益回报率(ROE)、投资资本回报率而言，美国股市的绝对估值并未达到有问题或过高的水准，”Omega说。“本轮美股牛市行情还能持续12个月以上。”(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。