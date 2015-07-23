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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 08:05 BJT

****主要国家经济指标预测--7月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    7月23日(四)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        6月初值        --    顺差28.6
    0830 英国零售销售(较前月)                          6月     +0.3%       +0.2%
                 (较上年同期)                                  +4.9%       +4.6%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          7月18日当周      28.0        28.1
                         四周均值(万人)                           --       28.25
                   续请失业金人数(万人)        7月11日当周     222.5       221.5
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        5月     +0.5%       -0.1%
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值     负5.68      负5.6 
    1400 美国领先指标(较前月)                          6月     +0.2%       +0.7%
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数                7月        --         负9
    2100 韩国消费者信心指数                            7月        --          99
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                        6月      39.5        40.1
               出口(亿新西兰元)                                 40.9        43.6
               贸易收支(亿新西兰元)                          顺差1.0    顺差3.50
                                             截至6月的一年    逆差27    逆差25.7 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --   买超1,631
            外国投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超8,512
       
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     现值      预估值          
    
    7月22日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季     +0.7%       +0.8%  
                            (较上年同期)                       +1.5%       +1.7%
               央行CPI加权中值(较前季)                         +0.5%       +0.5%
                              (较上年同期)                     +2.4%       +2.3%
               央行CPI截尾均值(较前季)                         +0.6%       +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.2%       +2.3%
    0645 法国企业景气指数                              7月     正102       正100       
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            5月     -2.5%          --
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)              -0.5%          --
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            5月     +1.2%          --
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)              +2.4%          --      
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           7月     0-9-0        0-9-0
                                                               (升息-不变-降息)
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            5月     -0.1%          --
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)              +0.3%     　   --
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周     376.6          --
             再融资指数                                       1384.8          --
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      5月     +0.4%          --
                                         (较上年同期)          +5.7%          -- 
                                 房价指数                      222.8          -- 
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      6月       549         540
    2100 新西兰央行利率决定                            --      3.00%       3.00%
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值   +0.3%       +0.4%
                              (较上年同期)                     +2.2%       +2.3%
    2350 日本出口(较上年同期)                          6月     +9.5%      +10.0% 
             进口(较上年同期)                                  -2.9%       -4.0%
             贸易收支(亿日圆)                                 逆差69      顺差54 (完)

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