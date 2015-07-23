主要国家经济指标预测--7月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月23日(四) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.9% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 28.0 28.1 四周均值(万人) -- 28.25 续请失业金人数(万人) 7月11日当周 222.5 221.5 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负5.68 负5.6 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% +0.7% 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 39.5 40.1 出口(亿新西兰元) 40.9 43.6 贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.0 顺差3.50 截至6月的一年 逆差27 逆差25.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,631 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超8,512 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.7% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 0645 法国企业景气指数 7月 正102 正100 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -2.5% -- 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -0.5% -- 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 +1.2% -- 未经季节调整的工业销售(较上年同期) +2.4% -- 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -0.1% -- 未经季节调整的零售销售(较上年同期) +0.3% -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 376.6 -- 再融资指数 1384.8 -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 +0.4% -- (较上年同期) +5.7% -- 房价指数 222.8 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 549 540 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.00% 3.00% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +9.5% +10.0% 进口(较上年同期) -2.9% -4.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差69 顺差54 (完)