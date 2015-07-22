韩国已公布经济指标--2015/7/22

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-r +0.3% @-r 7月22日 +0.4% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.7% +0.5% 8月3日 --
工业生产(m/m) 5月 -1.3% @-p -1.3% @-r 7月30日 -- 失业率 6月 3.9% @ 3.9% @ 8月11日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差100 r 顺差63 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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