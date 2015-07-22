表格：2015年台湾上市公司现金股利发放日程表

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北7月22日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，根据金管会统计显示，截至5月底，外资持有台股市值高达37.46%，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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台积电 1,166.83 7/23 7/5 4.5台币
台塑化 80.97 7/24 7/9 0.85台币
台达电 163.32 7/24 7/6 6.7台币
富邦金 307.01 7/24 7/6 3.0台币
国泰金 251.26 7/30 7/7 2.0台币
宝成 44.16 8/5 7/13 1.5台币
南亚 182.41 8/5 7/17 2.3台币
联发科 345.75 8/7 7/21 约22台币
远传 122.19 8/7 7/21 3.75台币
台塑 108.22 8/12 7/21 1.7台币
联电 69.39 8/13 7/20 约0.55台币
台化 70.33 8/19 7/27 1.2台币
*第一金 64.81 8/20 8/8 0.7台币
矽品 93.49 8/21 7/31 3.0台币
广达 154.51 8/26 8/4 4.0台币
中华电 376.73 8/27 7/23 4.8564台币
*和硕 105.10 8/28 8/10 4.037台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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