版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 11:16 BJT

离岸人民币：加拿大皇家银行三年宝岛债以4.07%询价--消息

路透台北7月22日 - 两位消息人士周三表示，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) 计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.07%询价。

路透暂时未能取得发行人对此评论。(完)

台湾主要人民币发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐