《汇市简讯》澳洲央行总裁称将持续降息，澳元/美元闻讯走贬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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* 在澳洲央行总裁发言后，澳元/美元自0.7390跌至0.7372
* 总裁史蒂文斯称，未来将持续降息
* 史蒂文斯谈话了无新意，与近期评论内容一致
* 史蒂文斯重申澳元贬值将有助于经济重新平衡 * 小时图支持在0.7360/65间，其下为昨日低点0.7341 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。