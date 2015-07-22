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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 11:28 BJT

《汇市简讯》澳洲央行总裁称将持续降息，澳元/美元闻讯走贬

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* 在澳洲央行总裁发言后，澳元/美元自0.7390跌至0.7372

* 总裁史蒂文斯称，未来将持续降息　

* 史蒂文斯谈话了无新意，与近期评论内容一致

* 史蒂文斯重申澳元贬值将有助于经济重新平衡 　　* 小时图支持在0.7360/65间，其下为昨日低点0.7341 (完)

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