中国汇市：人民币早盘微幅走升，汇率横盘态势短期难改

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海7月22日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升，中间价因国际美元 快速回落而升至一周高点；交易员表示，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但汇价波动较日前略有放大，盘初稍冲高即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率升幅缩减。预计汇价窄幅横盘态势短期难改。
他们并表示，在中国面临经济下行压力，以及美联储加息预期和人民币国际化等多重因素制约下，近期人民币波动近乎直线，再次选择盯住美元，且央行维稳程度不亚于2009-2010年，不排除人民币汇率再次陷入长时间横盘的可能。
“即期今天虽然动了点，但还是很小，最近看真的是一条直线，等哪天真动了再说吧...到时候回过头看，你会发现，（监管层）有意识的在维稳。”一中资行交易员表示。
分析人士指出，在人民币面临贬值预期情况下，如若任由汇率下跌，则可能引发资金外逃，造成资产价格快速下跌，不利于中国经济稳定；而大幅贬值的货币也难以推进国际化进程，理性投资者不会接受一个不断贬值的货币。
北京时间11:32，中国人民币兑美元 即期报6.2090，上日收报6.2096元。自上周开始，人民币日间波幅大约维持在10个点子水平，近乎一条直线。今日人民币兑美元中间价 报6.1168元，上日中间价为6.1199元。
一年期掉期美元升水 报1,510点子，较昨日跌2.58%，主因美指回落所致。人民币即期成交量 56亿美元，较周一早盘过百亿美元明显缩减，不排除是因汇率波动略有放大，倒量动作放缓所致。
全球汇市方面，美元周三下滑，此前录得本月来最大单日跌幅，但多数市场人士认为这只是美元长期涨势中的小插曲。美联储仍走在今年稍晚升息的轨道上，基本面继续利好美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2533元, 上日尾盘为6.2595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2101/6.2105元, 上一交易日尾盘报6.2094元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。