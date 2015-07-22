中国汇市：人民币早盘微幅走升，汇率横盘态势短期难改

路透上海7月22日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升，中间价因国际美元 快速回落而升至一周高点；交易员表示，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但汇价波动较日前略有放大，盘初稍冲高即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率升幅缩减。预计汇价窄幅横盘态势短期难改。

他们并表示，在中国面临经济下行压力，以及美联储加息预期和人民币国际化等多重因素制约下，近期人民币波动近乎直线，再次选择盯住美元，且央行维稳程度不亚于2009-2010年，不排除人民币汇率再次陷入长时间横盘的可能。

“即期今天虽然动了点，但还是很小，最近看真的是一条直线，等哪天真动了再说吧...到时候回过头看，你会发现，（监管层）有意识的在维稳。”一中资行交易员表示。

分析人士指出，在人民币面临贬值预期情况下，如若任由汇率下跌，则可能引发资金外逃，造成资产价格快速下跌，不利于中国经济稳定；而大幅贬值的货币也难以推进国际化进程，理性投资者不会接受一个不断贬值的货币。

北京时间11:32，中国人民币兑美元 即期报6.2090，上日收报6.2096元。自上周开始，人民币日间波幅大约维持在10个点子水平，近乎一条直线。今日人民币兑美元中间价 报6.1168元，上日中间价为6.1199元。

一年期掉期美元升水 报1,510点子，较昨日跌2.58%，主因美指回落所致。人民币即期成交量 56亿美元，较周一早盘过百亿美元明显缩减，不排除是因汇率波动略有放大，倒量动作放缓所致。

全球汇市方面，美元周三下滑，此前录得本月来最大单日跌幅，但多数市场人士认为这只是美元长期涨势中的小插曲。美联储仍走在今年稍晚升息的轨道上，基本面继续利好美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2533元, 上日尾盘为6.2595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2101/6.2105元, 上一交易日尾盘报6.2094元。