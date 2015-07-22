印尼央行：总裁Martowadojo称7月环比通胀率料在0.46-0.6%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅加达7月22日 - 印尼央行总裁Agus Martowadojo周三对记者表示，该行预计7月环比通胀率在0.46-0.6%。
本月稍早，Martowadojo称他预计7月通胀年率将降至7%以下。
今年6月通胀年率为7.26%。
Martowadojo还说，他希望放松宏观审慎政策，比如车贷房贷的贷款与价值比率要求，将从第四季度开始产生经济效益。
他重申，印尼卢比 略有低估，但称央行并未使汇率保持在某一特定水平。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。