印尼央行：总裁Martowadojo称7月环比通胀率料在0.46-0.6%

路透雅加达7月22日 - 印尼央行总裁Agus Martowadojo周三对记者表示，该行预计7月环比通胀率在0.46-0.6%。

本月稍早，Martowadojo称他预计7月通胀年率将降至7%以下。

今年6月通胀年率为7.26%。

Martowadojo还说，他希望放松宏观审慎政策，比如车贷房贷的贷款与价值比率要求，将从第四季度开始产生经济效益。