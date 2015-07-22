中国债市动态：现券一二级稳中向好，但消息面淡静料短期盘势难破

路透北京7月22日 - 中国银行间债市周三早盘利率债变动不大，信用债收益率则有所下行。新债发行方面，五年续发国债结果低于预期，一二级市场呈现稳中向好势头。不过总的来说，消息面过于平淡，债市难寻趋势性方向，盘势一时难破。

上海一银行交易员表示，上午市场基本持平，缺乏交易判断因素，“看大方向你看是想卖还是想买了，这几天很多农联社收了一些短的金融债，新的老的一起收。”

他并称，早盘消息面非常安静，未来几天看不到市场会有何变化，趋势尚不明朗。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0225%/4.0175%，上日尾盘为4.0325%/4.0150%。

上海一券商交易员补充说，与利率债相比，信用债收益率跌幅略明显。

财政部上午招标的300亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1097%，低于3.13%的预测均值。边际中标收益率为3.1569%，投标倍数1.91倍。