更新版 1-中国经济：工业运行下行压力仍大，十三五化解过剩产能为首务--工信部

* 目前工业运行下行压力依然很大

* 预计下半年形势好于上半年

* 十三五主要任务是化解过剩产能并加快优质产能走出去 (新增更多评论及背景)

路透北京7月22日 - 中国工信部周三召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。并指出淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。

工信部新闻发言人张峰称，当前工业经济基本面没有大的改变，在稳增长方面具有不少有利条件。随着稳增长预调微调效应显现和改革红利持续释放，积极因素还将进一步增多，稳的基础将进一步得到巩固。

针对下半年的工业形势，工信部运行协调局副局长黄利斌预期，下半年工业经济形势应该要好于上半年，主要得益于三稳，包括宏观形势稳，工业大省稳和多数行业稳。

“江苏、广东、山东和一些中西部省份都保持了稳定的增长势头。大省稳了，市场预期和社会信心就比较稳。在41个大的行业中，上半年有23个行业的增加值增速是快于平均水平的，占的比重在六成，平均增速达到了8.4%。”黄利斌称。

另外，三大需求出现了止跌回稳的迹象，稳增长的政策效应正在发挥作用。这些都支撑下半年工业经济运行处在一个企稳回升的状态。

但他也提到，经济运行还存在很大的不确定性，突出表现在有效需求的不足问题仍然比较突出。上半年投资、消费处在近些年来的低位，这两个月投资、消费、出口有一些好转。但力度不够。

同时行业、区域分化比较严重。像煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃这些产能严重过剩的行业比较困难，产量下降、效益下滑。一些资源型和结构偏重的省份，经济运行比较困难一些，比如像东北、西北。

二季度以来，随着前期稳增长政策效应显现，部分工业经济运行指标出现好转。上半年规模以上工业增加值同比增长6.3%，增速同比回落2.5个百分点。其中6月份同比增长6.8%，增速连续三个月回升。

**十三五主要任务化解过剩产能**

相较十二五以淘汰落后产能的主要任务，黄利斌表示，经过这几年持续不断地推进淘汰落后产能，原来定的“十二五”淘汰任务提前一年在去年完成了。今年新加了一些任务，到“十二五”末，淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。

他指出，过去像钢铁、水泥、电解铝等“两高一资”行业，现在经过这几年努力应该正正名，因为这些行业都转成了节能环保的产业，已经是优势产能。但是这些行业的产能空间差不多顶到了“天花板”，生产也处在平台期。今年这些行业的生产都处在下降的状态。

“这些优质的产能在国内处在过剩的状态，只有一条路，就是加快优质产能“走出去”，这也符合产业的发展。对我们来说产能过剩，但对于“一带一路”沿线国家来说，或者对其他“金砖”国家来说，它们的产能还是不足的，如果我们推出去了，就能获得双赢的局面。”黄利斌称。

他指出，化解产能过剩首先还是要严控新的产能，主要还是采取新建项目实行等量和减量置换。加快淘汰落后产能。今年的淘汰任务已经下发，要加大力度、加快完成目标。

同时坚持推进兼并重组。这方面主要是妥善解决重组过程中债务处理和职工安置问题。上半年出台了一系列政策，包括土地增值税、并购贷款和外汇登记这些政策得到进一步的完善。