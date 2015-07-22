澳新汇市：澳元走低，新西兰元在利率决定公布前处于守势

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
周三的数据显示，澳洲第二季核心通胀年率约为2.3%，仍稳居央行目标区间2-3%中的偏低水平。
“澳洲央行可以放心地忽略通胀，并讨论在必要时进一步降息对经济的益处，”CommSec的经济学家Savanth Sebastian表示。
“决策者将更加关注未来数月的就业市场、澳元走势及零售销售情况。”
相比之下，外界认为新西兰央行几乎肯定会在周四降息。
这一预期使新西兰元 处于守势。新西兰元兑美元位于0.6609美元附近，从周二创下的一周高点0.6655美元回落。
新西兰元兑一篮子货币 小跌至70.15，接近上周触及的三年低点69.08。
“我们的预期是该央行将降息25个基点，并非常明确地表明宽松倾向，我认为新西兰元已很好地消化了这一因素，”澳新银行的外汇策略师Sam Tuck说。
路透对14位经济学家进行的调查显示，所有人都预计新西兰央行周四将下调隔夜拆款利率25个基点至3.0%。
利率期货 走势反映出，周四降息25个基点的几率为100%，降息幅度超过25个基点的几率很低，未来一年 可能还会降息两次左右。
澳新银行的Tuck还称，短期支撑位0.6500美元将守住，但警告称在新西兰元央行公布利率声明后，交投可能会很波动，尤其是如果央行软化对新西兰元的措辞，同时暗示未来将进一步降息的话。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 高琦/白云)
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