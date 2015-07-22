路透基点：富德生命人寿等值27.2亿元人民币贷款完成签约--TRLPC

其中一位消息人士称，A部分贷款利率为中国人民银行基准利率的115%，B部分利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码500个基点。

富德生命人寿成立于2002年，致力于为社会不同人群提供包括人寿保险、意外险、健康险和养老保险在内的全方位风险保障解决方案和投资理财计划。除最新收购外，该公司还分别持股深圳地产开发商佳兆业集团有限责任公司以及中煤能源股份有限公司约30%和39%。