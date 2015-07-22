路透基点：富德生命人寿等值27.2亿元人民币贷款完成签约--TRLPC

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳富德生命人寿保险股份有限公司等值27.2亿元人民币(等值4.38亿美元)双币贷款案已签约，为47亿元人民币广东赛特国际集团有限公司收购案提供融资。
该子弹式定期贷款分为两部分：A部分4亿元人民币五年期境内贷款；B部分等值23.2亿元人民币的港元计两年期境外贷款。
牵头行兼簿记行中信银行承贷A部分，中信银行(国际)和中国投融资集团有限公司各承贷B部分一半额度。
其中一位消息人士称，A部分贷款利率为中国人民银行基准利率的115%，B部分利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码500个基点。
目标收购公司旗下北京一处建筑将作为A部分贷款担保品，目标公司股票则作为B部分贷款的担保品。
担保方为借款人子公司深圳富德资源投资控股有限公司。
富德生命人寿成立于2002年，致力于为社会不同人群提供包括人寿保险、意外险、健康险和养老保险在内的全方位风险保障解决方案和投资理财计划。除最新收购外，该公司还分别持股深圳地产开发商佳兆业集团有限责任公司以及中煤能源股份有限公司约30%和39%。
广东赛特国际集团成立于1990年，主要从事印染和精细化工业。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。