路透基点：现代牧业寻求将最新一笔贷款规模倍增至3亿美元--TRLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，香港上市公司--现代牧业寻求将最新一笔贷款的超额配售权规模从5,000万美元提高至1.5亿美元，从而使这笔贷款的规模倍增至3亿美元。

消息人士表示，这笔贷款交易在一般银团阶段获得强烈回应，因此出现上述举措。这笔贷款最初规模为1.5亿美元。

一位消息人士称，牵头行兼簿记行花旗集团与荷兰合作银行7月初通过电子邮件发出上述提高超额配售权规模的请求，要求各银行在周二前重新确定承贷额。

消息人士称，新增的1亿美元超额配售权将用于预付去年7月取得的3亿美元三年期定期贷款第一笔分期付款。

现代牧业的子公司Advanced Dairy Company (Luxembourg) Ltd及Aquitair Holdings Ltd为担保方，这两家公司以它们的股票和资产作为抵押品。

这笔贷款最高综合收益为282个基点，总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若在3.5倍及以下，则利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点，这笔贷款有5个基点的优惠费。

若倍数超过4倍，利率将调整到310个基点；若倍数在3.59-4倍，利率将在280个基点。贷款平均年限为2.75年。

该贷款在一年宽限期后，每半年分三次不等额偿还：15%(第1次)、20%(第2次)和65%(第3次)。(完)