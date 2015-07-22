《全球汇市》美元暂停涨势持稳，上行趋势保持不变

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0929 1.0936 -0.06 -9.66 1.2097
美元/日圆 123.64 123.87 -0.19 3.50 119.68
欧元/日圆 135.14 135.45 -0.23 -6.94 144.78
美元/瑞郎 0.9582 0.9582 0.00 -3.61 0.9941
英镑/美元 1.5568 1.5557 0.07 -0.03 1.5573
美元/加元 1.2967 1.2944 0.18 11.61 1.1618
澳元/美元 0.7407 0.7417 -0.13 -9.32 0.8168
新西兰元/美元 0.6607 0.6623 -0.24 -15.26 0.7797
澳元/日圆 91.580 91.870 -0.32 -6.29 97.750
新西兰元/日圆 81.690 82.040 -0.43 -12.63 93.310
英镑/日圆 192.48 192.70 -0.11 3.57 186.38
澳元/新西兰元 1.1206 1.1190 0.14 7.04 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/张若琪/杜明霞；审校 李春喜/王兴亚)
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