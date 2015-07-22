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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 13:59 BJT

《全球汇市》美元暂停涨势持稳，上行趋势保持不变

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0936 -0.06 -9.66 1.2097

美元/日圆 123.64 123.87 -0.19 3.50 119.68

欧元/日圆 135.14 135.45 -0.23 -6.94 144.78

美元/瑞郎 0.9582 0.9582 0.00 -3.61 0.9941

英镑/美元 1.5568 1.5557 0.07 -0.03 1.5573

美元/加元 1.2967 1.2944 0.18 11.61 1.1618

澳元/美元 0.7407 0.7417 -0.13 -9.32 0.8168

新西兰元/美元 0.6607 0.6623 -0.24 -15.26 0.7797

澳元/日圆 91.580 91.870 -0.32 -6.29 97.750

新西兰元/日圆 81.690 82.040 -0.43 -12.63 93.310

英镑/日圆 192.48 192.70 -0.11 3.57 186.38

澳元/新西兰元 1.1206 1.1190 0.14 7.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/张若琪/杜明霞；审校 李春喜/王兴亚)

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