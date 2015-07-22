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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 13:57 BJT

国际油市：油价走低，因行业报告显示美国原油库存意外增加

美国8月原油期货 周二到期，当日结算价涨0.21美元，至每桶50.36美元，盘中曾跌至49.77美元。

布兰特9月原油期货 跌0.48美元至每桶56.56美元。前一交易日上涨0.39美元。

路透技术分析师王涛预计两大指标原油期货将分别反弹至51.90美元和57.97美元。

油价承压归咎于美国石油协会(API)最新公布的数据。该数据显示，截至7月17日该周，美国原油库存增加230万桶。

接受路透调查的八位分析师平均预期，上周美国原油库存减少230万桶。

“如果本周美国能源资料协会(EIA)公布的库存周报也显示，原油库存增加，则将可能进一步打压油价，”澳新银行(ANZ)在发给客户的报告中指出。

EIA库存周报定于周三1430GMT发布。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 王兴亚/白云/杜明霞)

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