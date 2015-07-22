路透基点：台湾远传电信和MSPEA寻求15亿美元贷款用于收购CNS--TRLPC

贷款的初始利率为较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码160个基点，之后将根据CNS的杠杆比率进行调整：若净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润之比超过5.5倍，利率为加码160个基点；比例为4.1-5.5倍则加码130个基点；比例为3.1-4.0倍则加码100个基点；比例为3倍或以下则加码80个基点。

B部分贷款未动用额度若等于或低于50%，则有20个基点的承诺费；若未动用额度超过50%，承诺费则为30个基点。

A部分贷款有两年宽限期，之后分21次按季度不等额偿还：1%(第1期)、1.25%(2-5期)、2.5%(6-13期)、6%(14-20期)和32%(第21期)。

**永无终点的故事**

若取得成功，此次收购完成后，则需要为安博凯两个月前为CNS完成的一笔467.42亿台币七年期股息资本重组和再融资案寻求再融资。安博凯的再融资案为其给CNS寻找买家提供了更多时间。

2010年，台湾监管机构阻止了中国旺旺控股有限公司牵头的财团对CNS提出的24亿美元竞购。去年，远传电信-MSPEA和台湾魏氏家族分别提起的竞购也未能成功。

远传电信-MSPEA此次若成功收购CNS，将是2010年以来台湾电信和媒体行业首次重大整合；也标志着安博凯得以带着丰厚利润退出。安博凯2006年以15亿美元收购了CNS多数股权。(完)