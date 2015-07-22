新兴汇市：美元回落支撑亚币反弹，马币触及近两周高点

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/张若琪 审校 白云/郑茵/张明钧)
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