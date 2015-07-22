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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 14:21 BJT

新兴汇市：美元回落支撑亚币反弹，马币触及近两周高点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.60 123.90 +0.24 -3.19 119.66

坡元 1.3631 1.3637 +0.04 -2.72 1.3260

台币 31.203 31.407 +0.65 +1.65 31.718

韩元 1151.39 1158.30 +0.60 -4.52 1099.30

泰铢 34.61 34.48 -0.38 -4.94 32.90

菲律宾披索 45.24 45.28 +0.09 -1.15 44.72

印尼卢比 13365.00 13342.00 -0.17 -7.37 12380.00

印度卢比 63.56 63.54 -0.02 -0.83 63.03

马币 3.7895 3.8035 +0.37 -7.73 3.4965

人民币 6.2092 6.2096 +0.01 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/张若琪 审校 白云/郑茵/张明钧)

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