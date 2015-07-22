日本股市：日经指数中止六日连涨，受苹果相关个股下挫拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月22日 - 日股周三中止六日连涨之势，美国股市下跌形成拖累；苹果公司 相关个股大幅下挫，之前这家科技巨头公布的营收预估低于市场预期。
日经指数 收盘跌1.2%至20,593.67点，日经指数过去六天累计上涨逾5.0%。
东证股价指数 跌1.1%至1,655.37点；JPX-日经400指数 跌1.1%至14,938.20点。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。