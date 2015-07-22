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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 14:19 BJT

日本股市：日经指数中止六日连涨，受苹果相关个股下挫拖累

路透东京7月22日 - 日股周三中止六日连涨之势，美国股市下跌形成拖累；苹果公司 相关个股大幅下挫，之前这家科技巨头公布的营收预估低于市场预期。

日经指数 收盘跌1.2%至20,593.67点，日经指数过去六天累计上涨逾5.0%。

东证股价指数 跌1.1%至1,655.37点；JPX-日经400指数 跌1.1%至14,938.20点。(完)

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