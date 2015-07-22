全球金市：现货金跌至近五年低位，市场弥漫空头气氛

面对中国需求放缓，印度并不急于接手，有意买进的买家等候金价进一步下滑，印度的结婚季节暂时落幕以及雨季也压抑黄金人气。

“下一个价格目标可能是1,000美元。那是个敏感水平，但如果看到金价测试这个支撑，倒也不令人讶异，”To表示。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周二，其黄金持仓量持续减少至2,217万盎司，为2008年8月以来最低水平。

现货铂金 下跌近1%至每盎司969.20美元，钯金 跌幅相近，至每盎司620美元，两者皆为接近多年低位。现货银 下滑0.5%，至每盎司14.75美元。(完)

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