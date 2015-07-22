版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 14:47 BJT

标题新闻：伊朗高级核谈判官员表示，伊朗无法接受长达十年的制裁到期后，又因其核计划而延长制裁--电视台

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐