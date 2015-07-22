台湾股市：收盘下跌，因美股大跌及苹果财报不佳

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北7月22日 - 台湾股市周三下跌，分析师指出，受到美股不振的影响，且苹果 财报不佳拖累台股下挫，短期先以保守看待。
大盘加权股价指数 收跌0.97%报8,918.70点。今日成交初值 782.07亿台币，上交易日修正后为727.73亿。
〞先保守看，而且极短线不排除杀破低点--8,750点，但不会太紧张，因为政府和急跌后有人会拉抬。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析师说。
他认为，第三季基本面虽然较弱，不过以价值投资而言并不算贵，所以股市急跌后会有价值投资型买盘会接，此外政府也不会希望股市短期大跌。以今日而言，尾盘有买盘拉抬金融股撑盘，也是政府作多的迹象之一。
分析师明日台股交易区间在8,896-8,968点。
美国消费电子巨擘苹果周二公布的会计年度第四季营收预估低于市场预期，拖累股价盘后急跌8%，尽管该公司公布iPhone销售强劲。 至于美股道琼指数 上日则是大跌1%收市。
本地时间1439，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.96%；大陆上证综合指数 升0.2%。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。