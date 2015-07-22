台湾股市：收盘下跌，因美股大跌及苹果财报不佳

路透台北7月22日 - 台湾股市周三下跌，分析师指出，受到美股不振的影响，且苹果 财报不佳拖累台股下挫，短期先以保守看待。

大盘加权股价指数 收跌0.97%报8,918.70点。今日成交初值 782.07亿台币，上交易日修正后为727.73亿。

〞先保守看，而且极短线不排除杀破低点--8,750点，但不会太紧张，因为政府和急跌后有人会拉抬。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析师说。

他认为，第三季基本面虽然较弱，不过以价值投资而言并不算贵，所以股市急跌后会有价值投资型买盘会接，此外政府也不会希望股市短期大跌。以今日而言，尾盘有买盘拉抬金融股撑盘，也是政府作多的迹象之一。

分析师明日台股交易区间在8,896-8,968点。

美国消费电子巨擘苹果周二公布的会计年度第四季营收预估低于市场预期，拖累股价盘后急跌8%，尽管该公司公布iPhone销售强劲。 至于美股道琼指数 上日则是大跌1%收市。