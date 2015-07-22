路透基点：宝信汽车三年期贷款案规模扩大至2.42亿美元--TRLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汽车经销商宝信汽车集团有限公司的三年期贷款案规模，已从1.5亿美元扩大至2.42亿美元。

贷款吸引到10家银行参与，其中牵头行兼簿记行和协调行--渣打银行承贷2,000万美元。

牵头行兴业银行香港承贷4,000万美元，牵头行中银澳门、第一海湾银行新加坡、工银澳门、浦发银行香港和东亚银行各自承贷3,000万美元。

主办行创兴银行承贷1,200万美元，台湾银行香港和中信银行(国际)各自承贷1,000万美元。

该协议最初于6月22日签署。新加入的银行将在本周末之前签署交易。

承贷3,000万美元或以上的银行获得370个基点的综合收益、52.5个基点的承诺费，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。贷款平均期限为2.625年。

借款人去年8月完成2.16亿美元三年期贷款，支付的最高综合收益420个基点，贷款利率较Libor加码370个基点，平均期限为2.475年。彰化银行香港分行和渣打银行任牵头行兼簿记行，摩根士丹利为牵头行。 (完)