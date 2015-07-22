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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 14:54 BJT

《汇市简讯》英国央行官员迈尔斯鹰派评论，刺激英镑/美元走坚

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* 英国央行官员迈尔斯相对鹰派的谈话，刺激英镑/美元上涨测试1.5626美元

* 亚洲时段区间在1.5551-1.5577。1.5626为周一高点

* 0830GMT将公布英国央行7月货币政策委员会会议记录。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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