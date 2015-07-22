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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 15:28 BJT

企业结盟：日本邮政、三井住友与野村合资成立投资信托企业

路透东京7月22日 - 日本邮政IPO-JAPP.T、三井住友信托银行 以及野村证券 周三表示，已协议成立一合资企业，销售投资信托产品。

这些公司在一份声明中表示，此一合资企业将从明年2月开始，在日本邮局销售投资信托产品。

日本邮政目前已有销售东京海上资产管理 等公司提供的投资信托产品。

他们表示，此合资企业将由日本邮政持股50%，三井住友持股30%，野村持有20%。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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