企业结盟：日本邮政、三井住友与野村合资成立投资信托企业

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月22日 - 日本邮政IPO-JAPP.T、三井住友信托银行 以及野村证券 周三表示，已协议成立一合资企业，销售投资信托产品。
这些公司在一份声明中表示，此一合资企业将从明年2月开始，在日本邮局销售投资信托产品。
日本邮政目前已有销售东京海上资产管理 等公司提供的投资信托产品。
他们表示，此合资企业将由日本邮政持股50%，三井住友持股30%，野村持有20%。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。