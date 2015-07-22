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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 15:30 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收跌，受日圆走强及上海期胶下跌拖累

“整体来说，上海市场人士卖超多数大宗商品，因为上海市场规模远大于TOCOM，TOCOM只能跟着上海市场行情走，”一位消息人士表示。

美元/日圆 在下午时段进一步下跌至123.56日圆左右，周二下午报在124.38附近。

上海期货交易所主力1月期胶 下跌50元人民币，收报每吨13,275元。

新加坡SICOM近月8月合约 最新报每公斤146.60美分，下跌2.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/陈宗琦；审校 于春红)

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