《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月22日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港7月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:04时，1 港元=0.80095人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为42.73%，高 于上交易日收盘的41.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.12 5.57 1.15 建设银行 6.46 6.50 1.24 中国银行 5.04 4.44 1.42 农业银行 3.67 3.64 1.26 招商银行 17.85 21.00 1.06 中信银行 9.36 5.81 2.01 交通银行 7.68 7.15 1.34 民生银行 9.55 8.99 1.33 中国人寿 31.44 31.75 1.24 中国平安 79.25 96.60 1.02 中国太保 28.09 35.35 0.99 中信证券 24.01 23.05 1.30 新华人寿 48.73 37.40 1.63 海通证券 19.37 15.34 1.58 华能国际 11.12 9.70 1.43 大唐发电 6.80 3.45 2.46 华电国际 8.67 8.04 1.35 中煤能源 8.73 3.87 2.82 中国神华 19.62 15.18 1.61 中国石油 13.63 7.91 2.15 兖州煤业 11.44 4.75 3.01 中国石化 6.99 6.08 1.44 上海石化 8.34 3.59 2.90 中海油服 20.34 10.32 2.46 仪征化纤 9.68 2.62 4.61 中国铝业 6.75 2.97 2.84 江西铜业 16.77 10.98 1.91 洛阳钼业 16.90 5.63 3.75 紫金矿业 4.36 2.24 2.43 马钢股份 4.63 1.96 2.95 鞍钢股份 6.20 4.27 1.81 重庆钢铁 4.50 1.65 3.41 海螺水泥 19.93 24.45 1.02 洛阳玻璃 15.70 4.32 4.54 京城机电 13.29 5.40 3.07 中联重科 6.54 4.11 1.99 金隅股份 9.36 6.47 1.81 中国国航 15.36 8.76 2.19 东方航空 11.99 6.90 2.17 南方航空 13.20 8.62 1.91 中国远洋 10.00 4.14 3.02 中海集运 7.91 2.63 3.76 中集集团 23.76 17.38 1.71 中海发展 10.20 5.23 2.43 宁沪高速 8.73 10.26 1.06 深高速 9.12 6.10 1.87 成渝高速 6.11 3.18 2.40 皖通高速 12.65 7.60 2.08 广深铁路 5.92 3.86 1.91 中国南车 17.99 10.60 2.12 中国交建 16.79 10.92 1.92 中国铁建 19.06 11.60 2.05 中国中铁 15.30 7.50 2.55 长城汽车 35.59 29.25 1.52 比亚迪 55.56 36.40 1.91 广汽集团 17.32 6.23 3.47 青岛啤酒 40.06 43.40 1.15 白云山 32.80 22.65 1.81 新华制药 11.10 4.90 2.83 海信科龙 11.18 6.04 2.31 南京熊猫 17.48 6.85 3.19 晨鸣纸业 8.48 4.00 2.65 上海医药 22.03 19.86 1.38 中兴通讯 21.53 19.00 1.41 东方电气 16.74 10.94 1.91 潍柴动力 24.89 10.58 2.94 东北电气 5.70 2.16 3.29 广船国际 49.93 24.45 2.55 经纬纺机 15.57 9.78 1.99 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 13.05 5.39 3.02 北辰实业 6.46 2.90 2.78 创业环保 11.27 5.11 2.75 中国中冶 7.59 2.88 3.29 金风科技 19.82 16.48 1.50 丽珠 67.52 39.90 2.11 万科 14.70 18.92 0.97 郑煤机 9.32 4.30 2.71 大连港 6.45 2.85 2.83 山东墨龙 10.53 3.49 3.77 浙江世宝 52.01 15.38 4.22 复星医药 27.18 25.85 1.31 光大银行 5.15 4.26 1.51 东江环保 20.72 14.20 1.82 上海电气 14.09 5.32 3.31 广发证券 19.91 16.50 1.51 华泰证券 21.02 18.00 1.46 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。