台湾债市：10年公债殖利率大致收平，随美债陷入狭幅区间盘整

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 10年公债殖利率大致收平 * 随美债陷入狭幅区间盘整 * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49% 路透台北7月22日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周三大致收平。交易员表示，由于美国指 标10年公债殖利率仍在既有区间狭幅盘整，并未释出明确方向，且台债殖利率已盘旋低档多时，追价意愿不足 及殖利率逢低略见卖需，令104/5殖利率连两日收在平盘附近。 他们指出，尽管台股今日收黑近1%对台债较属利多，但台债指标券殖利率已来到相对低档，较难提振追价 意愿，且因上日五年增额公债104/9R标售结果低于预期已率先拉低其殖利率至得标利率0.988%下方，近日料10 4/9R发行前殖利率暂在0.9855%成本价左右窄幅波动。 〞交投不愠不火，预期交投没有太大波动，不想穷搅和。〞一位大型证券台债交易员说。 另位外商银行交易员称，短线台债仍为区间盘整格局，交投持续偏向安静，多为区间高低位间来回操作的 买卖盘，交投量缩静待美债指引方向以突破既有区间，而近日两年券持续有卖压出现，后续观察是否为换券至 五年新券操作的卖压。 美国公债价格周二上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息的预期限制了升幅。指标10年期美国公债 收益 率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率 则暂看在0.975-0.995%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R +0.01 0.9858% 0.9840-0.9877% 51.00 10 104/5 -0.05 1.4795% 1.4740-1.4796% 89.50 此外，台湾股市 周三收跌0.97%报8,918.70点。分析师指出，受到美股不振的影响，且苹果<AAPL. O>财报不佳拖累台股下挫，短期先以保守看待。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4795 5 104/9R 0.9858 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6550 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。