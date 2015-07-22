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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 15:36 BJT

台湾债市：10年公债殖利率大致收平，随美债陷入狭幅区间盘整

* 10年公债殖利率大致收平
    * 随美债陷入狭幅区间盘整
    * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49%

    路透台北7月22日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周三大致收平。交易员表示，由于美国指
标10年公债殖利率仍在既有区间狭幅盘整，并未释出明确方向，且台债殖利率已盘旋低档多时，追价意愿不足
及殖利率逢低略见卖需，令104/5殖利率连两日收在平盘附近。
    
    他们指出，尽管台股今日收黑近1%对台债较属利多，但台债指标券殖利率已来到相对低档，较难提振追价
意愿，且因上日五年增额公债104/9R标售结果低于预期已率先拉低其殖利率至得标利率0.988%下方，近日料10
4/9R发行前殖利率暂在0.9855%成本价左右窄幅波动。
    
     〞交投不愠不火，预期交投没有太大波动，不想穷搅和。〞一位大型证券台债交易员说。 
    
    另位外商银行交易员称，短线台债仍为区间盘整格局，交投持续偏向安静，多为区间高低位间来回操作的
买卖盘，交投量缩静待美债指引方向以突破既有区间，而近日两年券持续有卖压出现，后续观察是否为换券至
五年新券操作的卖压。
    
    美国公债价格周二上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息的预期限制了升幅。指标10年期美国公债 收益
率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率
则暂看在0.975-0.995%。     
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  +0.01      0.9858%   0.9840-0.9877%      51.00
  10       104/5                  -0.05      1.4795%   1.4740-1.4796%      89.50
    此外，台湾股市       周三收跌0.97%报8,918.70点。分析师指出，受到美股不振的影响，且苹果<AAPL.
O>财报不佳拖累台股下挫，短期先以保守看待。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：  

    7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总
裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH
FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；

    7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元
区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月
堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。
     
    7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；
法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit
制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4795
          5      104/9R                       0.9858
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6550
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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