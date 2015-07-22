台湾债市：10年公债殖利率大致收平，随美债陷入狭幅区间盘整

* 10年公债殖利率大致收平 * 随美债陷入狭幅区间盘整 * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49% 路透台北7月22日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周三大致收平。交易员表示，由于美国指 标10年公债殖利率仍在既有区间狭幅盘整，并未释出明确方向，且台债殖利率已盘旋低档多时，追价意愿不足 及殖利率逢低略见卖需，令104/5殖利率连两日收在平盘附近。 他们指出，尽管台股今日收黑近1%对台债较属利多，但台债指标券殖利率已来到相对低档，较难提振追价 意愿，且因上日五年增额公债104/9R标售结果低于预期已率先拉低其殖利率至得标利率0.988%下方，近日料10 4/9R发行前殖利率暂在0.9855%成本价左右窄幅波动。 〞交投不愠不火，预期交投没有太大波动，不想穷搅和。〞一位大型证券台债交易员说。 另位外商银行交易员称，短线台债仍为区间盘整格局，交投持续偏向安静，多为区间高低位间来回操作的 买卖盘，交投量缩静待美债指引方向以突破既有区间，而近日两年券持续有卖压出现，后续观察是否为换券至 五年新券操作的卖压。 美国公债价格周二上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息的预期限制了升幅。指标10年期美国公债 收益 率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率 则暂看在0.975-0.995%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R +0.01 0.9858% 0.9840-0.9877% 51.00 10 104/5 -0.05 1.4795% 1.4740-1.4796% 89.50 此外，台湾股市 周三收跌0.97%报8,918.70点。分析师指出，受到美股不振的影响，且苹果<AAPL. O>财报不佳拖累台股下挫，短期先以保守看待。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4795 5 104/9R 0.9858 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6550 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)