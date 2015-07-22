表格：外资在韩国股市卖超3,777亿韩元，连续第四日卖超

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔7月22日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超3,777亿韩元，为连续第四个交易日卖超，期间累计卖超5,992亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月22日 -377.7 -28.5 423.5
7月21日 -127.1 38.5 93.5
7月20日 -22.2 -102.4 130.3
7月17日 -72.2 -292.9 357.5
7月16日 182.0 98.8 -42.3
7月15日 235.8 -295.2 60.9
7月14日 -35.6 -121.3 168.2
7月13日 6.0 -10.5 27.3
7月10日 -71.1 -156.7 232.8
7月 9日 -348.8 232.4 110.7
7月 8日 -398.3 114.7 296.3
7月 7日 -105.8 -150.9 250.3
7月 6日 -281.7 -218.9 489.1
7月 3日 -12.1 -70.5 121.0
7月 2日 116.1 -82.5 -2.0
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本月以来 -1,303.3 -972.3 2,642.2
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今年以来 7,219.5 -9,871.4 2,893.5
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。