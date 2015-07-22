中国能源：中国长江三峡集团以现金方式增资国家电网抽水蓄能子公司

国家电网公司网站新闻稿称，双方将目前拥有及今后获取的抽水蓄能电站储备项目，统一纳入国网新源控股有限公司进行开发和运营。本次资本合作，有利于实现国有资本在更大范围优化配置、保值增值。

国家电网公司以建设运营电网为核心业务，其所属国网新源控股有限公司是从事抽水蓄能电站建设和运营的专业化公司。中国长江三峡集团公司是以大型水电开发和运营为主的清洁能源集团，是水电行业龙头企业。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)