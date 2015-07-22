中国能源：中国长江三峡集团以现金方式增资国家电网抽水蓄能子公司

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京7月22日 - 中国国家电网公司 近日宣布，将与中国长江三峡集团公司进行资本合作。后者以现金方式对国网新源控股有限公司进行增资，增资完成后，国家电网公司持股70%，中国长江三峡集团公司持股30%。
国家电网公司网站新闻稿称，双方将目前拥有及今后获取的抽水蓄能电站储备项目，统一纳入国网新源控股有限公司进行开发和运营。本次资本合作，有利于实现国有资本在更大范围优化配置、保值增值。
新闻稿并称，此次合作将提升新源公司生产运营水平、健全完善法人治理结构；有利于拓宽资本渠道，增强资本实力，推动抽水蓄能事业持续健康发展。
国家电网公司以建设运营电网为核心业务，其所属国网新源控股有限公司是从事抽水蓄能电站建设和运营的专业化公司。中国长江三峡集团公司是以大型水电开发和运营为主的清洁能源集团，是水电行业龙头企业。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。