《路透晚报》--7月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数中止六日连涨，受苹果相关个股下挫拖累

日股周三中止六日连涨之势，美国股市下跌形成拖累；苹果公司相关个股大幅下挫，之前这家科技巨头公布的营收预估低于市场预期。日经指数收盘跌1.2%至20,593.67点，日经指数过去六天累计上涨逾5.0%。东证股价指数跌1.1%至1,655.37点。

--中国股市：沪综指收升五连涨，军工板块活跃大盘继续震荡反弹

中国股市沪综指连续第五日收升。分析师指出，虽然昨日大盘站上4,000点，但多头优势并不明显，热点轮动过快，投资者对后市看法存在较大分歧，在量能无法有效放大之下，股指难以单边上行，预计短线大盘继续震荡整理以寻找方向。沪综指收报4,026.045点，涨8.37点或0.21%。上证A股今日成交6,744亿元人民币，上日为6,420亿元。航空、船舶和军工航天板块表现突出。沪深300指数收报4,157.16点，跌0.21%。

--香港股市：追随海外市场收跌，科技股领跌

香港股市下跌，追随海外市场跌势，科技股领跌。恒生指数收跌1.0%至25,282.62点；恒生国企指数跌1.2%至11,734.27点。全球市场走软令香港股市人气受到抑制。分析师称，港股并没有面临系统性风险。几乎所有类股都收低。电信类指数跌1.2%，资讯科技指数跌1.6%，金融股下挫1.2%。

--汇市：美元走疲，昨日遭获利了结创一个月来最大跌幅

美元进一步下跌，昨日遭获利了结创一个月来最大跌幅，令人质疑美元在上涨一年后，能否进一步上扬。0804GMT，美元兑欧元以及美元指数皆下跌0.1%，分别报1.0941美元与97.3292，从周二所及的三个月高点98.151回落。美元兑日圆下滑0.1%至123.67，进一步远离周二所及的高位124.48，此为约六周最高水准。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率盘初下跌，希腊前景好转料支撑对葡债的买需

葡萄牙准备进行近两个月以来的首次债券标售，公债收益率(殖利率)盘初下滑。希腊评级展望被上调后投资者买兴升温。策略师表示，此次标售可能吸引投资者兴趣，因有迹象显示希腊命运转变后，投资者注意力重新回到欧洲央行购债计划的影响上。0827 GMT,德国10年期公债收益率大致持平于0.72%左右。

--国际油市：油价走低，因行业报告显示美国原油库存意外增加

油价下跌，因此前行业数据显示美国上周原油库存意外增加，即便美元走软帮助限制油价出现更深跌幅。0830 GMT，美国9月原油期货下跌0.72美元至每桶50.14美元，上日收高0.42美元。布兰特9月原油期货跌0.65美元至每桶56.39美元。前一交易日上涨0.39美元。

--全球金市：现货金跌至近五年低位，市场弥漫空头气氛

现货金走低，八个交易日来有七天下跌，反映出金价持续遭遇下行压力，几天前金价刚创下近两年来最大跌势，在需求前景低迷之际，后市料续跌。0831 GMT，现货金跌至每盎司1,094.67美元。金价一度低见1,090.55美元，仅略高于周一低点1,088.05美元。美国期金8月合约下跌0.92%，至每盎司1,092.40美元，此前一度下跌达1.3%，创下连续第10日跌势。

--金属期市：伦铜跌至两周低位，因市场供应充足且中国需求不旺

伦铜跌至两周低位，反映市场供应充足，以及人们持续担心铜消费大国--中国的工业需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度低见每吨5,352.50美元，创下7月8日以来最低；7月8日时曾创下每吨5,240美元的六年低点。0838GMT，LME期铜下跌1.6%至每吨5,367.5美元。