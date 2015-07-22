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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 15:59 BJT

《汇市简讯》若英国央行表决票数分歧，欧元/英镑可能跌至0.6935

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* 欧元/英镑周二受空头回补买盘推升，由0.6948英镑升至0.7045

* 欧元触及0.7006低点，因受英国央行官员迈尔斯谈话打击

* 若英国央行7月会议记录显示投票表决呈现分歧，欧元可能进一步下跌

* 市场一般预期7月以9-0票数通过决议，与1月-6月情况一致。

* 上周五触及的八年低点0.6935为欧元/英镑空头目标之一。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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