台湾汇市：台币随亚币收升结束连四贬，外资美元买盘抑制升幅

* 国际美元回落，台币随韩元收升结束连四贬 * 台积电等企业发巨额股利，台币难脱缓贬走势 * 明日实质交易区间估在31.150-31.200 路透台北7月22日 - 台币兑美元 周三收升，结束连四贬走势。汇银人士表示，反映国际美元回落 、韩元等新兴亚币跌深反弹题材。不过外资因应股利汇出，以及进口商的美元买盘，令台币升值幅度受到限制 。 交易员指出，明日台积电 就要发放巨额现金股利，周五还有台塑化 、台达电<2308.TW >、富邦金 等外资高持股的企业要发股利 。虽在央行管控下，不至于对台币造成较大波 动，但本周稳中趋贬格局料将不变。 “大家看韩元升，认为台币应该也要动，但幅度没预期大，有些外资在买(美元)。”一位银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，除了外资，进口商也趁台币反弹在31.170-31.180承接美元，至于出口商因在3 1.200尝到甜头，今天惜售心态偏浓。 银行交易员认为，受苹果 对第四季营收预估低于市场预期影响，今日台股不支倒地，外资也在现 货由买转卖。由于台股近期表现疲弱，短线仍要观察外资到底会逢低加码，还是一路追杀，这将是台币未来走 势的观察重点。 台积电将在明日发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算 ，届时就有逾20亿美元的汇出需求。 今日台币实质交易区间在31.170-31.207，上日交易区间在31.193-31.210。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.150-31.200。 台湾股市周三下跌，因苹果财报不佳拖累台股下挫。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转 为卖超33.44亿台币，中止连续五个交易日买超共计149.61亿台币。 大多数新兴亚币周三反弹，因美元回落，但受美国升息前景影响，亚币强劲走势可能不会长久。韩元兑美 元 收涨0.4%，报1,153.6。周二韩元触及两年低点1,159.9后，投资者对美元了结获利。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月美元/台币远汇TWD1 MNDFOR=尾盘报31.181/31.211，上日收在31.170。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/22(三)：新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房 金融局(FHFA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.352 31.407 31.165-31.407 31.407 6.21 7.32 元太外汇经纪公司 31.352 31.405 31.170-31.405 31.405 3.71 3.70 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.095/-0.075 -0.085/-0.065 (完)