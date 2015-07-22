金属期市：伦铜跌至两周低位，因市场供应充足且中国需求不旺

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
AME预期中国今年铜需求将仅成长0.5%，增幅小于去年的成长13%，该公司近期也已下修铜价预估。
“新建项目开工尚未回升到我们预期的程度...而美联储政策进入紧缩周期变得更加明确，也会让铜不受青睐。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度低见每吨5,352.50美元，创下7月8日以来最低；7月8日时曾创下每吨5,240美元的六年低点。0746GMT，LME期铜下跌1.4%至每吨5,377美元。
交易员多表示，铜价有可能再度探向2015年的低点，因近期涨势引发卖压，若中国股市再度出现抛盘，则铜价更有可能下跌。但价格下跌应可获得买盘支撑，一名驻新加坡的交易员表示，“下档买盘将迅速浮现。”
上海期交所期铜 、期锌 、期铅及期锡 均下跌约2%。
LME期锡 一度重挫4%，削减上周9%的涨幅，因中国持续扩大缅甸的进口。
上海期镍 下跌超过1%，部分回吐上日3%涨幅，此前中国公布6月镍进口跳增，可能因为当地即将出现供应短缺。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/张明钧; 审校 艾茂林/郑茵)
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