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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 16:45 BJT

中国央行：上半年房地产贷款平稳增长，服务业中长期贷款增速高位回落

路透北京7月22日 - 中国人民银行周三公布的数据显示，2015年上半年房地产贷款快速增长，保障性住房开发贷款同比大增近六成，但增速较上季末略有回落。上半年工业中长期贷款增速继续回落，服务业中长期贷款增速也从高位回落。

报告显示，6月末，人民币房地产贷款余额同比增长近两成，增速与上季度基本持平。其中房产开发贷款增速回落，而地产开发贷款增速依然较快。上半年，保障性住房开发贷款增量占到同期房产开发贷款近7成。

6月末，本外币工业中长期贷款余额同比增长5.8%，同期本外币服务业中长期贷款余额同比增长17.7%，但二者增速较一季度均有所回落。

6月末金融机构人民币各项贷款余额88.79万亿元，同比增长13.4%，增速比上季末略有回落。（完）

欲浏览报告原文，请点选央行网站：here (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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