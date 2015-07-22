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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 16:39 BJT

《全球汇市》美元持稳，昨日遭获利了结创一个月来最大跌幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0938 1.0936 0.02 -9.58 1.2097

美元/日圆 123.78 123.87 -0.07 3.62 119.68

欧元/日圆 135.39 135.45 -0.04 -6.77 144.77

美元/瑞郎 0.9577 0.9582 -0.05 -3.66 0.9941

英镑/美元 1.5612 1.5557 0.35 0.24 1.5573

美元/加元 1.2986 1.2944 0.32 11.77 1.1618

澳元/美元 0.7396 0.7417 -0.28 -9.45 0.8168

新西兰元/美元 0.6606 0.6623 -0.26 -15.28 0.7797

欧元/瑞郎 1.0477 1.0480 -0.03 -12.88 1.2026

欧元/英镑 0.7004 0.7031 -0.38 -9.68 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3640 9.3517 0.13 -0.48 9.4688

美元/挪威克朗 8.1295 8.1019 0.34 8.80 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 于春红/蔡美珍/陈宗琦/孙茉莉/张明钧/高琦/艾茂林)

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