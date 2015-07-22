金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透伦敦7月22日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周二走高并稍微触及1.0975美元(第一道阻力)障碍下方的阻力，接近7月10-20日跌势的38.2%回档位。我个人会把昨天的涨势视为修正走势，预计未来的波浪会偏向下行。如果明显跌破1.0910美元(第一道支撑线)，也许就能确认偏空趋势，并且初步继续下看1.0870美元(第二道支撑)的下一个支撑。从短线的摆动点来看，可以发现相对强弱指标(RSI)转向下行，可能再朝50水平线而去，而平滑异同移动平均线(MACD)则显示，价位可能开始在其零水平线下方微幅上升。整体来看，如果每日收盘低于1.0800美元(第三道支撑)，将能确认未来日线图将有更低的低点，整体趋势线可能因此转向下档。
美元/日圆：周二在触及124.45日圆(第一道阻力)的阻力后下跌，但跌势在123.60(第一道支撑)停止。从我们的动能指标来看，可以发现跌势可能持续一阵子的迹象。RSI跌回50水平线下方，MACD尽管仍然偏多，但已经持于信号线下方，并朝着零的水平线前进。如果明显跌破123.60(第一道支撑)，可能再次确认下行趋势，而且或将开始跌向122.90(第二道支撑)的下一个支撑。从整体趋势来看，我仍认为从6月5日高点确立的升穿下行趋势线，是长期上升趋势再度续势待发的信号。因此我预期任何可能的下滑，都将是新的买进良机。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0941 1.0936 0.05 -9.56 1.2097
美元/日圆 123.75 123.87 -0.10 3.59 119.68
欧元/日圆 135.38 135.45 -0.05 -6.78 144.77
美元/瑞郎 0.9574 0.9582 -0.08 -3.69 0.9941
英镑/美元 1.5617 1.5557 0.39 0.28 1.5573
美元/加元 1.2988 1.2944 0.34 11.79 1.1618
澳元/美元 0.7395 0.7417 -0.30 -9.46 0.8168
新西兰元/美元 0.6607 0.6623 -0.24 -15.26 0.7797
欧元/瑞郎 1.0475 1.0480 -0.05 -12.90 1.2026
欧元/英镑 0.7005 0.7031 -0.37 -9.67 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3706 9.3517 0.20 -0.42 9.4688
美元/挪威克朗 8.1244 8.1019 0.28 8.70 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。