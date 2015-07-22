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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 17:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月22日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二走高并稍微触及1.0975美元(第一道阻力)障碍下方的阻力，接近7月10-20日跌势的38.2%回档位。我个人会把昨天的涨势视为修正走势，预计未来的波浪会偏向下行。如果明显跌破1.0910美元(第一道支撑线)，也许就能确认偏空趋势，并且初步继续下看1.0870美元(第二道支撑)的下一个支撑。从短线的摆动点来看，可以发现相对强弱指标(RSI)转向下行，可能再朝50水平线而去，而平滑异同移动平均线(MACD)则显示，价位可能开始在其零水平线下方微幅上升。整体来看，如果每日收盘低于1.0800美元(第三道支撑)，将能确认未来日线图将有更低的低点，整体趋势线可能因此转向下档。

美元/日圆：周二在触及124.45日圆(第一道阻力)的阻力后下跌，但跌势在123.60(第一道支撑)停止。从我们的动能指标来看，可以发现跌势可能持续一阵子的迹象。RSI跌回50水平线下方，MACD尽管仍然偏多，但已经持于信号线下方，并朝着零的水平线前进。如果明显跌破123.60(第一道支撑)，可能再次确认下行趋势，而且或将开始跌向122.90(第二道支撑)的下一个支撑。从整体趋势来看，我仍认为从6月5日高点确立的升穿下行趋势线，是长期上升趋势再度续势待发的信号。因此我预期任何可能的下滑，都将是新的买进良机。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0941 1.0936 0.05 -9.56 1.2097

美元/日圆 123.75 123.87 -0.10 3.59 119.68

欧元/日圆 135.38 135.45 -0.05 -6.78 144.77

美元/瑞郎 0.9574 0.9582 -0.08 -3.69 0.9941

英镑/美元 1.5617 1.5557 0.39 0.28 1.5573

美元/加元 1.2988 1.2944 0.34 11.79 1.1618

澳元/美元 0.7395 0.7417 -0.30 -9.46 0.8168

新西兰元/美元 0.6607 0.6623 -0.24 -15.26 0.7797

欧元/瑞郎 1.0475 1.0480 -0.05 -12.90 1.2026

欧元/英镑 0.7005 0.7031 -0.37 -9.67 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3706 9.3517 0.20 -0.42 9.4688

美元/挪威克朗 8.1244 8.1019 0.28 8.70 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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