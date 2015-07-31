表格：2015年台湾上市公司现金股利发放日程表

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北7月31日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利已于7月23日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，根据金管会统计显示，截至5月底，外资持有台股市值高达37.46%，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
据央行最新统计至7月22日止，今年将有8,367.08亿台币现金股利；分别为7月为3,207.19亿、8月4,315.21亿、9月779.04亿及10月6.65亿。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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宝成 44.16 8/5 7/13 1.5台币
南亚 182.41 8/5 7/17 2.3台币
联发科 345.75 8/7 7/21 约22台币
远传 122.19 8/7 7/21 3.75台币
台塑 108.22 8/12 7/21 1.7台币
联电 69.39 8/13 7/20 约0.55台币
台化 70.33 8/19 7/27 1.2台币
第一金 64.81 8/20 8/8 0.7台币
矽品 93.49 8/21 7/31 3.0台币
广达 154.51 8/26 8/4 4.0台币
中华电 376.73 8/27 7/23 4.8564台币
和硕 105.10 8/28 8/10 4.037台币
*中信金 123.58 8/31 8/14 0.81台币
华硕 126.27 9/2 8/16 17台币 仁宝 66.43 9/3 8/12 1.5台币
*兆丰金 174.30 9/4 8/19 1.4台币
*大立光 68.41 9/10 8/23 51台币
*日月光 155.90 9/11 8/16 约2台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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