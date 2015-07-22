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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 17:00 BJT

全球贵金属：7月21日SPDR黄金持仓下降0.69%，iShares白银持仓持平

路透7月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下降0.69%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,174,330.5 7月21日 22,327,678.2 7月20日 -153,347.7 -0.69%

iShares 328,834,516.2 7月21日 328,834,516.2 7月20日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 张明钧)

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