中国基金：歌斐资产旗下房地产基金将向商业地产运营升值转型

路透上海7月22日 - 随着中国房地产市场的热度降温，国内房地产基金也在推动转型。国内独立资产管理机构--歌斐资产董事兼总裁殷哲周三表示，未来国内商业地产将具备越来越大的发展空间，公司旗下房地产基金的投资方向将由原先的住宅开发，逐步转向商业地产的运营和增值。

歌斐资产是国内大型独立财富管理机构诺亚财富 的全资子公司。歌斐资产去年底以31.26亿元人民币收购了上海一幢正在建设中、尚未封顶的写字楼，该写字楼将命名为歌斐中心，计划于明年6月竣工交付使用。

“过去住宅开发主要是以卖掉为主，现在的商业物业和写字楼更多是在运营，我们希望通过长时间持续的经营好以后，选择好的市场时机给投资者创造回报。”殷哲介绍道。

歌斐地产基金的新投资策略非常明确，即收购地段好、品质好、价格合理的写字楼物业。然后通过运营管理提升租金收入和资产价值，未来择时实现整体退出。

为收购上述写字楼，歌斐资产此前专门发行一只写字楼投资基金。该基金成为中国有史以来为单一项目收购募集金额最大的人民币写字楼基金，基金的投资人包括知名开发商、大型保险机构等。

殷哲认为，中国房地产市场过去一直是以住宅开发为主，但国内的住宅开发规模已到一个瓶颈，商业地产将是房地产市场另一个发展引擎。而且房地产已不是一个收益巨大的市场，因此未来房地产投资将更趋理性，房地产基金会成为介于私募股权基金和固定收益回报之间的一个品种。

他说，房地产未来将由过去的“黄金十年”向“白银时代”发展，竞争将更加激烈，毛利率将下降，投资策略将更看重运营和发展，持有核心资产获得长期稳定回报，因此歌斐的房地产基金将由过去的住宅地产向多元化业态发展，例如商业物业、物流地产等。

截止第一季末，歌斐资产的资产管理规模达589亿元，业务包括私募股权投资基金、地产基金、股市二级市场基金、另类信贷、家族财富管理等，其中地产基金是其最大一块业务，目前资产规模约300亿元，与万科 、华远地产 等大型地产商均有深入合作。（完）