人民币衍生品：美元掉期升水多稳中回落，即期僵持令长端难觅方向

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透上海7月22日 - 中国境内美元/人民币掉期升水 周三多数期限稳中回落，其中一年期下探一周低点，因国际美元回落小幅缓解人民币贬值预期。分析人士称，汇率升贬值预期成近期掉期波动主要因素，由于人民币即期汇率继续僵持，长端掉期难现方向性走势。
他们指出，离岸CNH反弹且与在岸价差基本消失，显示汇率贬值预期淡化，美元/人民币期权隐含波动率 亦趋于平静；本币资金面依旧宽松，包括短端在内的掉期市场都趋于稳定。
“现在市场更关注（人民币）升贬值预期，美元表现弱一点的话，长端自然会下来一点，但即期不动，掉期也很难有方向。”一中资行交易员表示。
另一外资行交易员亦指出，掉期市场比较稳，短端压得很厉害，长端也没有太大的预期变化，客盘需求也比前期少些。
美元/人民币一周期掉期 今日收报21个点子，较上周五跌12.5%；一个月期 收于115点子，较上周五升10.85%；一年期掉期美元升水 收于1,500点子，较上周五跌2.6%。
中国银行间资金市场周三主要回购利率继续小涨，不过随着隔夜供给出现改善，资金面渐恢复正常。另外，在稳定预期支撑下，市场交投较为平静。
人民币兑美元即期 周三微收升，波动区间略有放大，中间价因国际美元快速回落而升至一周高点；交易员表示，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但购汇需求仍较大，令人民币汇率升幅缩减。预计汇价窄幅横盘态势短期难改。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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