人民币衍生品：美元掉期升水多稳中回落，即期僵持令长端难觅方向

路透上海7月22日 - 中国境内美元/人民币掉期升水 周三多数期限稳中回落，其中一年期下探一周低点，因国际美元回落小幅缓解人民币贬值预期。分析人士称，汇率升贬值预期成近期掉期波动主要因素，由于人民币即期汇率继续僵持，长端掉期难现方向性走势。

他们指出，离岸CNH反弹且与在岸价差基本消失，显示汇率贬值预期淡化，美元/人民币期权隐含波动率 亦趋于平静；本币资金面依旧宽松，包括短端在内的掉期市场都趋于稳定。

“现在市场更关注（人民币）升贬值预期，美元表现弱一点的话，长端自然会下来一点，但即期不动，掉期也很难有方向。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员亦指出，掉期市场比较稳，短端压得很厉害，长端也没有太大的预期变化，客盘需求也比前期少些。

美元/人民币一周期掉期 今日收报21个点子，较上周五跌12.5%；一个月期 收于115点子，较上周五升10.85%；一年期掉期美元升水 收于1,500点子，较上周五跌2.6%。

中国银行间资金市场周三主要回购利率继续小涨，不过随着隔夜供给出现改善，资金面渐恢复正常。另外，在稳定预期支撑下，市场交投较为平静。