更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升，窄幅横盘态势短期难改

* 人民币随中间价微收升

* 美元回落为部分机构提供购汇良机

* 企业外债到期将令未来购汇渐增

* 但SDR讨论将为人民币提供支撑 (新增收盘报价和评论)

路透上海/北京7月22日 - 人民币兑美元即期 周三微收升，中间价因国际美元快速回落而升至一周高点。交易员称，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但盘初美元稍回落即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率涨幅缩减；预计汇价窄幅横盘态势短期难改。

他们并表示，中国面临经济下行压力、美联储加息预期与IMF评估人民币加入SDR（特别提款权）等正反因素制约下，近期人民币波动近乎直线，再次选择钉住美元，汇价稳定令交易商关注点转向做市排名，积极报价以提高交易量。鉴于央行维稳程度不亚于2009-2010年，不排除人民币汇率再次陷入长时间横盘的可能。

“即期今天虽然动了点，但还是很小，最近看真的是一条直线，等哪天真动了再说吧，...到时候回过头看，你会发现，（监管层）有意识地在维稳。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员指出，稳定的人民币汇率是中国经济维稳的必要条件之一。国际货币基金组织在上月评估后，最新表态认为人民币有可能今年加入SDR，这或为汇市提供正面支撑。从政府层面看，人民币大贬的概率更低，但是随着企业外债到期，购汇还款量将陆续增长；总体而言，保持在6.20左右窄幅波动的现状，是目前优选。

“最近市场就那么横在哪里，客户也不知道怎么做。大家都没方向，客户也没方向。但是我总感觉购汇还是会陆续出来，如果企业外债到期，还是会购汇还款。”他说。

国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。IMF没有对人民币汇率中间价、汇率形成机制提出要求。

分析人士指出，在人民币面临贬值预期情况下，如若任由汇率下跌，则可能引发资金外逃，造成资产价格快速下跌，不利于中国经济稳定；而大幅贬值的货币也难以推进国际化进程，理性投资者不会接受一个不断贬值的货币。

全球汇市方面，美元周三进一步下跌，昨日遭获利了结创一个月来最大跌幅，令人质疑美元在上涨一年后，能否进一步上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2095 6.2096 0.00% 中间价 6.1168 6.1199 0.05% 成交额 126.71亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大波 1.52%(上限±2% 日高 日低 幅 ) 日内波动幅度(pips) 16 6.2081 6.2097 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,500 >

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2107 6.2085 一年期NDF 6.2495 6.2595