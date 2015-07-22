更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升，窄幅横盘态势短期难改

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 人民币随中间价微收升
* 美元回落为部分机构提供购汇良机
* 企业外债到期将令未来购汇渐增
* 但SDR讨论将为人民币提供支撑 (新增收盘报价和评论)
路透上海/北京7月22日 - 人民币兑美元即期 周三微收升，中间价因国际美元快速回落而升至一周高点。交易员称，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但盘初美元稍回落即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率涨幅缩减；预计汇价窄幅横盘态势短期难改。
他们并表示，中国面临经济下行压力、美联储加息预期与IMF评估人民币加入SDR（特别提款权）等正反因素制约下，近期人民币波动近乎直线，再次选择钉住美元，汇价稳定令交易商关注点转向做市排名，积极报价以提高交易量。鉴于央行维稳程度不亚于2009-2010年，不排除人民币汇率再次陷入长时间横盘的可能。
“即期今天虽然动了点，但还是很小，最近看真的是一条直线，等哪天真动了再说吧，...到时候回过头看，你会发现，（监管层）有意识地在维稳。”一中资行交易员表示。
另一中资行交易员指出，稳定的人民币汇率是中国经济维稳的必要条件之一。国际货币基金组织在上月评估后，最新表态认为人民币有可能今年加入SDR，这或为汇市提供正面支撑。从政府层面看，人民币大贬的概率更低，但是随着企业外债到期，购汇还款量将陆续增长；总体而言，保持在6.20左右窄幅波动的现状，是目前优选。
“最近市场就那么横在哪里，客户也不知道怎么做。大家都没方向，客户也没方向。但是我总感觉购汇还是会陆续出来，如果企业外债到期，还是会购汇还款。”他说。
国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。IMF没有对人民币汇率中间价、汇率形成机制提出要求。
分析人士指出，在人民币面临贬值预期情况下，如若任由汇率下跌，则可能引发资金外逃，造成资产价格快速下跌，不利于中国经济稳定；而大幅贬值的货币也难以推进国际化进程，理性投资者不会接受一个不断贬值的货币。
全球汇市方面，美元周三进一步下跌，昨日遭获利了结创一个月来最大跌幅，令人质疑美元在上涨一年后，能否进一步上扬。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2095 6.2096 0.00% 中间价 6.1168 6.1199 0.05% 成交额 126.71亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大波 1.52%(上限±2% 日高 日低 幅 ) 日内波动幅度(pips) 16 6.2081 6.2097 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,500 >
离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2107 6.2085 一年期NDF 6.2495 6.2595
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。