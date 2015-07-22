企业结盟：日本丰田、SMBC、Sparx成立新基金，资助创新技术研究

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月22日 - 日本丰田汽车 、三井住友银行(SMBC)、及资产管理公司Sparx Group 周三宣布成立一个投资基金，资助先进技术研究。
三家公司在联合声明稿中指出，这个基金计划投资于人工智慧、机器人、氢技术相关项目。
丰田一名发言人表示，目标项目将包括有关自动驾驶的研究，而且不会只限于日本。她指出，基金将较偏重于开发新技术，而非改良既有技术。
三家公司表示，他们尚未决定将挹注多少资金到这个基金，或是如何运用资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。