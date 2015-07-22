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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 17:40 BJT

企业结盟：日本丰田、SMBC、Sparx成立新基金，资助创新技术研究

路透东京7月22日 - 日本丰田汽车 、三井住友银行(SMBC)、及资产管理公司Sparx Group 周三宣布成立一个投资基金，资助先进技术研究。

三家公司在联合声明稿中指出，这个基金计划投资于人工智慧、机器人、氢技术相关项目。

丰田一名发言人表示，目标项目将包括有关自动驾驶的研究，而且不会只限于日本。她指出，基金将较偏重于开发新技术，而非改良既有技术。

三家公司表示，他们尚未决定将挹注多少资金到这个基金，或是如何运用资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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